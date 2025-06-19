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Gündem
AA 19.06.2025 15:04

Adana'da yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı.

Adana'da yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı
[Fotograf: DHA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır" dedi.

Uçakta görevli iki pilotun sağ olarak kurtulduğu bilgisini paylaşan Yumaklı, Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Adana İbrahim Yumaklı Yangın
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