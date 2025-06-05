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Gündem
AA 05.06.2025 12:46

İBB yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha etkin pişmanlıktan yararlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İBB yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha etkin pişmanlıktan yararlandı

Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu’nun 1 ve 4 Haziran'da, Süleyman Atik’in ise 13-30 Mayıs ile 4 Haziran’da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istedikleri, örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı beyanlar aktardıkları öğrenildi.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Nuhoğlu ve Atik’in "yurt dışı çıkış yasağı" ile "konutu terk etmeme şeklinde" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

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