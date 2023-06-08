Çok Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.06.2023 10:00

HÜRJET'in özel uçuşunu TRT Haber görüntüledi

Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi. İniş takımlarının ilk kez kapatıldığı o uçuşu yalnızca TRT Haber kameraları kaydetti. HÜRJET, yeni kırmızı beyaz renkleriyle de havada ilk kez görüntülendi.

Doğancan Aksoy
Doğancan Aksoy
okuma süresi
Okuma süresi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalar 2017 yılında atıldı. Türk mühendis ve işçiler gece gündüz çalıştı, bugüne 8 bin parça bir araya getirildi.

Tasarım ve üretim faaliyetleri tamamen Türkiye'de yürütülen ilk jet uçağı oldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilk kez havalanan HÜRJET'in test uçuşlarına devam ediliyor. TUSAŞ, uçağın en önemli test uçuşlarından birinde kapılarını TRT Haber'e açtı.

Test pilotu Ercan Çelik, "Bugün ilk defa hürjet'in iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansı ona göre tabi ki kısıtlı limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımlarını yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalmış olacak dolayısıyla daha rahatça ve özgürce manevra yapabiliyor olacak" diyor.

F-16 uçuşta HÜRJET'e eşlik etti

HÜRJET'in bu önemli uçuşuna, ÖZGÜR projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. HÜRJET'in performansı, kol uçuşu yapan F-16'dan gözlemlendi.

HÜRJET tamamlandığında, Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuş ekibi de dahil olmak üzere Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılacak.

Ayrıca hafif taarruz uçağı olarak kullanılması ve TCG Anadolu'ya iniş kalış yapabilmesi de planlanıyor.

ETİKETLER
HÜRJET Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kurtulmuş'a tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Bu hafta 7 film vizyona girecek
11:38
Deprem bölgesinde YKS başvuruları arttı
11:29
FETÖ şüphelisi eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
11:20
Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracatta rekora koştu
11:26
Bu yıl 20 milyon ton buğday üretimi hedefleniyor
11:19
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Haşhaş tarlalarındaki renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
Haşhaş tarlalarındaki renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
FOTO FOKUS
İstanbul animasyon platformu 'ANİM.İST'in galası gerçekleştirildi
İstanbul animasyon platformu 'ANİM.İST'in galası gerçekleştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ