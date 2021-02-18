MSB’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok! Hakkari, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet makinalı tüfek, 71.753 adet tıbbi ilaç, 10.000 adet uyuşturucu hap, 852 g metamfetamin ve 25.482 paket sigara ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok!

Hakkâri, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet makinalı tüfek, 71.753 adet tıbbi ilaç, 10.000 adet uyuşturucu hap, 852 g metamfetamin ve 25.482 paket sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4SIi5bHTaU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2021