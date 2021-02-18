Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında 25 bin 482 paket kaçak sigara ve 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
MSB’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok! Hakkari, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet makinalı tüfek, 71.753 adet tıbbi ilaç, 10.000 adet uyuşturucu hap, 852 g metamfetamin ve 25.482 paket sigara ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.
Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2021
Hakkâri, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet makinalı tüfek, 71.753 adet tıbbi ilaç, 10.000 adet uyuşturucu hap, 852 g metamfetamin ve 25.482 paket sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4SIi5bHTaU
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kaçakçılık Uyuşturucu
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