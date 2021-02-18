CHP'de yeni istifalar olmaması için genel başkan yardımcılarının ardından belediye başkanları da devrede. Büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçe belediye başkanları parti teşkilatı temsilcileri ile bir araya gelecek. Bazı belediye başkanları ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu özel olarak görüşecek.

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına talimat

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önce genel başkan yardımcılarına ardından belediye başkanlarına talimat verdi. Kılıçdaroğlu, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kollarında partiden kopuş olmasını istemiyor. Bu nedenle genel başkan yardımcıları il ziyaretlerini kısa süre içinde tamamlayacak. Eş zamanlı olarak il ve ilçe belediye başkanları da örgüt temsilcileri ile biraraya gelecek.

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce ile birlikte hareket edeceğini şu anda açıklayan tek belediye başkanı var. O da Antalya'nın İbradı Belediye başkanı. Ancak İnce, sadece milletvekilleri ile değil belediye başkanları ve örgüt temsilcileri ile de istişare içinde.

CHP'li birçok belediyeden genel merkeze yerelde yaşanan sorunlar aktarıldı. Genel merkez ise Belediye Başkanlarına özellikle gençlerin istihdamı konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

İnce'ye yakın isimlerle özel görüşülecek

Örgütlerle görüşme sadece belediye başkanları ile sınırlı kalmayacak. Muharrem İnce'ye yakın isimlerle Kılıçdaroğlu özel olarak görüşecek. Bu isimlerin arasında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kılıçdaroğlu kısa süre önce bir araya geldi.