HÜDA PAR'ın parti binasına yapılan bıçaklı saldırıya siyasilerden tepki

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıda İl sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti, İl Başkanı Salih Demir ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Yapılan saldırı sonrası tepkiler de art arda geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadesini kullandı.

"Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

Saldırıda hayatını kaybeden Pişgin'e, Allah'tan rahmet, yaralı Demir'e de acil şifalar dileyen Çelik, "Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Saldırı ile ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak "Saldırı ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmış ve bir şahıs gözaltına alınmıştır” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.