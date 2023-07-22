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Gündem
AA 22.07.2023 20:25

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne beş günde 80 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlatılan 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuru sayısının 80 bine ulaştığını açıkladı.

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne beş günde 80 bin başvuru

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesindeki 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'nin depremzedelerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Vatandaşlarla el ele vererek 11 şehirde hayatı canlandırarak güvenli ve hızlı inşa sürecini gerçekleştireceklerini vurgulayan Özhaseki, şunları ifade etti:

"'Yerinde Dönüşüm' projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. 5 gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir. İnşallah 'Yerinde Dönüşüm' ile dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz."

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Deprem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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