CHP'den "üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı" iddiasına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP’de veri sızıntısı olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin CHP'nin veri kayıtları ile örtüşmediğini söyledi.

CHP'de ilçe üyesi, genel merkez üyesi ve düşen üyelik kavramlarının üye kayıt sisteminde kullanılmadığını ifade etti.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından sistemlerde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilemediğini kaydetti.

"Gerekli yasal işlemler avukatlarımız tarafından yapılacaktır"

Çelik, konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Çelik söz konusu iddialara ilişkin bilgilerin “üyelik bilgi satırları” ile örtüşmediğini kaydederek, "Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

