Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha maçı yapan öğretmenlerin bir savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddialarının basına yansıması üzerine harekete geçti.

Kurul, olaya ilişkin yargı görevlileri hakkında inceleme başlattı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Çermik’te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 28 Şubat 2019

Gül, paylaşımında, "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA