İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “Burhanettin Kocamaz’ın bir başka partiden aday olamayacağı” kararını değerlendirdi.

Yarıştan kopmadıklarını belirten Akşener, Mersin’de bir sürprizleri olacağını söyledi.

Tekrardan Mersin Büyükşehir Belediyesi yönetimine talip olacaklarını ifade eden Akşener, “Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim.” dedi.

Kaynak: TRT Haber / DHA