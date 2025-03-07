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Gündem
AA 07.03.2025 16:11

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
[Fotograf: AA]

Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua okudu.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Törende, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına 30 yıldır Hırka-i Şerif'in muhafaza edilmesinde yer alan ve emekliliğe ayrılan Ergün Kılıç'a plaket verildi.

Kılıç, yaptığı konuşmada "30 yıl Hırka-i Şerif'e, muhafız aileleriyle beraber hizmet etmeye, efendimizin misafirlerini ağırlamaya çalıştık. 30 yılımızı kazasız belasız tamamladık. Bu, anlatılmaz yaşanır. Biz sadece efendimizin misafirlerinin kölesiyiz." ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Her sene ziyarete geldiğini söyleyen Neziha Polat, çok heyecanlandığını, burada Mekke ve Medine'yi hissettiğini belirtti.

Ziyaretçilerden İlimdar Dursun da Hırka-i Şerif'i görmek için sırada beklediğini, sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Ramazanda her gün ziyaret edilebilecek

Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kutsal emanet, 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde teravih namazının ardından saat 03.00'e kadar görülebilecek.

Ziyaretler, 29 Mart Cumartesi'ne denk gelen arife gününde ikindi namazı sonrasında dualarla sonlandırılacak.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile olanlar, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek.

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