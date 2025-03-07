Bakan Işıkhan: Kadınları her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz

Bakan Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen, "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, toplumsal hayatın hangi alanında yer alırsa alsın, ister evinde ister tarlada ister iş hayatında ister yönetici koltuğunda ya da bir makamda olsun, tüm kadınların emekçi olduğunu söyledi.

Çalışma hayatında kadınların aklına, fikrine ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş ve aile uyumu, çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz. Kadın istihdamını artırma ve nitelikli işgücü hedeflerimize yönelik olarak, özellikle İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz program ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, "İş Pozitif"i geçen yıl hayata geçirdiklerini ve bu projeyle, 950 bini aşkın kadının, işe yerleşmesine aracılık ettiklerini aktardı.

"7 bin 500 lira çocuk bakım desteği veriyoruz"

İş Pozitif'e ilave olarak, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi"ne (KİPAP) katılımcı olan kadınlara, çocuk bakım desteği sunduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşverenlere her kadın işçi için en fazla 3 ay, aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği de sağlıyoruz. Yine İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz aktif işgücü programlarımız kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda, programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif iş gücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır."

Vedat Işıkhan, 2024'te işe yerleşen 1,5 milyon vatandaşın 556 bininin kadın olduğuna dikkati çekerek bu verilerin, kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmi ile kalkınma ve gelişme sürecinde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını gösterdiğini söyledi.

İŞKUR tarafından yürütülen istihdam programlarına da değinen Işıkhan, "Çalışma hayatına ara veren annelere doğum borçlanması ile en fazla 3 çocuk ve 6 yıla kadar eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlanmaktadır. Ölüm aylığı almaktayken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği ödenmektedir. Ayrıca, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Doğum yapan sigortalı annelere, emzirme ödeneği ödenmektedir." diye konuştu.

"Çalışma hayatında şiddete sıfır tolerans"

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının, saygı, güven ve hakkaniyet temelinde inşa edilmesi gereken bir ekosistem olduğuna dikkati çekerek "İş yerlerinde psikolojik taciz, mobbing, bireylerin ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığını tehdit eden, iş verimliliğini ve kurumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorundur." ifadesini kullandı.

"Çalışma hayatında şiddete sıfır tolerans" ilkesi kapsamında işverenlerden çalışanlara, kamu kurumlarından sivil topluma kadar herkesin sorumluluk alması gereken bir sürecin içinde olunduğunu belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"İş yerlerinde mobbinge karşı mücadelemizi daha etkin kılmak adına 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ni güncelleyerek Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yeniden yayımladık. Yeni genelgemizle bu alanda, farkındalığı artırmayı hedefliyor ve mağduriyetleri önlemeye yönelik daha güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Genelgemizle kurulan yeni yapı ve başvuru mekanizmaları sayesinde, tüm çalışanların haklarını daha fazla güçlü bir şekilde güvence altına alırken çalışma barışının sağlanması adına da daha koruyucu tedbirler geliştirdik. Böylece bir kez daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu iş yerleri oluşturma kararlılığımızı vurgulamaktayız. Yayımlanan mobbing genelgemizin çalışma hayatının tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum."

Işıkhan, kadınların azmi ve gayreti artıkça tüm destek, teşvik ve projelerin de çeşitlenerek artacağını belirterek "İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı çalışan, üreten kadınların yani sizlerin eseri olacaktır." dedi.

Türkiye olarak, kadın emeği noktasında ciddi adımlar atıldığını ve politikalar geliştirildiğini aktaran Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asra yaklaşan aziz milletimize hizmet yolculuğumuzda, demokratik hak ve özgürlükler başta olmak üzere, kadınları hak ettikleri seviyeye ulaştıracak reformları hayata geçirdik." diye konuştu.

"Zulümlerin son bulmasını temenni ediyorum"

Bakan Işıkhan ekonomide, sanatta, siyasette, karar alma mekanizmalarında kadın varlığının artırması için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yoğun gayretleri sayesinde sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur kadına, çocuğa, dost eli, şefkat eli olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu özel gün ve içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif hürmetine Gazze başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarımızda kahramanca mücadele eden, şehit olan kadınlara, annelere de Rabb'imden rahmet diliyor, bir an önce bu zulümlerin son bulmasını temenni ediyorum. Başta çalışma hayatı olmak üzere, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizi, her mecrada kararlılıkla sürdüreceğimizi de bir kez daha vurgulamak isterim."

Türkiye'nin tarihindeki bütün kazanımları kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle hep birlikte elde ettiğine dikkati çeken Işıkhan, "Ülkemizi istihdamdan sosyal politikalara kadar her alanda üst seviyelere taşıyarak daha güçlü, daha demokratik, daha adil bir Türkiye hedefine işçisiyle, işvereniyle, emek dünyamızın tüm mensuplarıyla, milletçe el ele omuz omuza verip, birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Törende, Bakan Işıkhan'a TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk tarafından tablo hediye edildi. Ayrıca kurulda yer alan temsilcilere plaket takdim edildi.

Ardından, "Sanayide Kadın Eli Projesi" kapsamında kurs açarak, işbaşı eğitimi yaparak veya istihdama katkı sağlayarak ödül almaya hak kazanan kadın girişimcilere plaket verildi.