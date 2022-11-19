Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 84 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıktı.

Ancak grupta yer alan kişilerden bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.

Yürütülen çabalarla 84 kişilik grup, Kırım üzerinden Rusya'ya, bugün de Gürcistan'a geçiş yaptı.

Yolda kafileye daha önce Rusya'ya geçiş yapmış olan 4 kişi daha eklendi. Böylelikle kafile 88 kişi oldu. Bu süreçte Tiflis Büyükelçiliği'nin Gürcistan makamları nezdinde yaptığı girişimler sonrasında Gürcistan makamları geçiş konusunda ciddi kolaylıklar sağladı.

Ahıska Türklerinin Gürcistan sınırından Sarp Sınır Kapısı'na varmalarının 12 saati bulması bekleniyor.