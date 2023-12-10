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Gündem
TRT Haber 10.12.2023 18:21

HEDEP'ten CHP'ye eleştiri: Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar

İyi Parti ile ittifak kapıları kapanan CHP, HEDEP ile ittifak yapacak mı? Bu soru gündemdeki yerini korurken HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan tartışılacak bir açıklama geldi. Bakırhan, ana muhalefet partisini, kendilerini sadece seçim zamanı hatırlamakla eleştirdi.

HEDEP'ten CHP'ye eleştiri: Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar
[Fotograf: AA]

İyi Parti yerel seçimde CHP'ye "hayır" dedi ve ittifak yolunu kapattı. Bunun ardından gözlerin çevrildiği HEDEP'den tartışma yaratacak bir açıklama geldi.

HEDEP'li Tuncer Bakırhan, İstanbul'da katıldığı bir programda konuştu.

Bakırhan, "Bizi yedek güç olarak görüyorlar" diyerek CHP'ye tepki gösterdi:

"Bizim oylarımızla son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oy verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir? Size soruyorum. Selçuk Mızraklı içeri atılırken yerine kayyum atanırken bizlerin oylarıyla seçilenler neredeydi?

Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar, sadece seçim geldiğinde bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar masada da görmek istemiyorlar. 'Oyunu ver ama bize masada fotoğraf verme, oyunu ver ama bize sorma'"

Bakırhan, seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz oylarımızı AK Parti kaybetsin ama demokrasi kazansın diye verdik" dedi.

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