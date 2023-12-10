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Gündem
TRT Haber 10.12.2023 17:09

Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili polislere soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili polislere soruşturma
[Fotograf: İHA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı. 

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında #adlisoruşturma başlatılmıştır.

Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir.

Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." 

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