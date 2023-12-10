Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.12.2023 13:03

Adalet Bakanı Tunç: İnsan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: İnsan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, her insanın, başta yaşam hakkı olmak üzere bütün temel haklarının kutsal ve dokunulmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye'de son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan hak ve özgürlüklerini yüceltmek için sessiz devrim niteliğinde çok sayıda reformu hayata geçirdiklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır. Ancak başta Filistin olmak üzere çoğu bölgede insan haklarının ayaklar altına alınması, insanlığın geleceği için endişe vericidir. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, insan haklarının güvence altına alındığı daha güzel bir dünya temennisiyle."

Bakan Tunç, Türkiye'de son 21 yılda insan hak ve özgürlükleri alanında yapılanların anlatıldığı, Gazze'de çocukların yaşadığı dramın da yer aldığı bir video paylaştı. Başörtüsü, azınlık hakları, nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında yapılan düzenlemeler, işkence, kadına şiddete karşı alınan önlemleri de içeren temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı çalışmaların aktarıldığı videoda, "Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olacak" ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç İnsan Hakları Günü
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Gazze'de devam eden saldırılar tüm insanlığın ortak değerlerine darbe vurmaktadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
13:17
Buğdayların atası 12 bin yıllık siyez çiftçinin yüzünü güldürüyor
12:59
Kartalkaya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
12:59
Bakan Fidan: Gazze'de devam eden saldırılar tüm insanlığın ortak değerlerine darbe vurmaktadır
13:04
Akşener'den 6'lı masa öz eleştirisi: Şimdiki aklım olsa dönmezdim
12:36
Amasya’da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı
Zonguldak'ta heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı
Zonguldak'ta heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı
FOTO FOKUS
Filistin Kızılayı, Al-Amal hastanesine sığınanların görüntüsünü paylaştı
Filistin Kızılayı, Al-Amal hastanesine sığınanların görüntüsünü paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ