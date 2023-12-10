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Gündem
TRT Haber 10.12.2023 16:08

Cevdet Yılmaz: Gazze’de yaşananlar insan hakları konusunda samimiyet testidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan hakları konusunda söz söyleme hakları yoktur. Filistinlilerin en temel hakkı olan yaşam haklarına saygı gösterilmesi, adil bir barışın tesis edilmesi ve insan haklarına tam anlamıyla uyulması ertelenemez bir gerekliliktir" dedi.

Cevdet Yılmaz: Gazze’de yaşananlar insan hakları konusunda samimiyet testidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle paylaşım yaptı. 

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı: 

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in katliamları sonucu Gazze'deki insanlık dramı tüm dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor. Gazze’de yaşananlara yönelik tavır, insan hakları konusunda samimiyet testidir. Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan hakları konusunda söz söyleme hakları yoktur.

Filistinlilerin en temel hakkı olan yaşam haklarına saygı gösterilmesi, adil bir barışın tesis edilmesi ve insan haklarına tam anlamıyla uyulması ertelenemez bir gerekliliktir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle sadece bir zümre için değil, tüm insanlık için adalet, huzur ve barış dolu bir dünya diliyorum.Güçlülerin haklı gösterilmeye çalışıldığı değil, haklıların güçlü olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." 

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Cevdet Yılmaz Gazze Filistin - İsrail Çatışması
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