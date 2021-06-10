Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu söyledi.

“Tüm delilleri, kararları, dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianamede 451 HDP’li hakkında siyasi yasak isteniyor.”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in açıklamasının ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/mCduKMJmRU pic.twitter.com/LyVOVYnIyY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2021

Şahin, “Tüm delilleri, kararları dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var” dedi.

Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi

Şahin, İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.

HDP davası için raportör görevlendirildi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirmişti.