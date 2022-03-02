TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

TBMM kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.