Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de
[Kolaj: TRT Haber]
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.
TBMM kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Etiketler: HDP PKK/YPG Resmi Gazete
Son Haberler
- 10:51
- 10:42
- 10:36
- 10:28
- 10:54
Sıradaki Haber
TBMM'de Ukrayna oturumu: Çavuşoğlu Genel Kurul'u bilgilendirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz