Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM'de Ukrayna oturumu: Çavuşoğlu Genel Kurul'u bilgilendirecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ukrayna oturumu düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Genel Kurulu bilgilendirecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Meclis Genel Kurulu'na geliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
Türkiye'nin saldırının sona erdirilmesi için sürdürdüğü girişimleri anlatacak. Yürütülen diplomasi trafiğinden çıkan sonuçları paylaşacak. Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye operasyonlarını aktaracak.
Kapalı oturumda yapılacak
İç tüzüğe göre bakanın konuşmasının ardından siyasi parti grupları adına da konuşma yapılacak.
Bilgilendirme kapalı oturumda gerçekleştirilecek.
Etiketler: TBMM Mevlüt Çavuşoğlu
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