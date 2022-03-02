Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DEAŞ mensupları sınırda yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu, hudut kartalları tarafından yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi aralıksız sürüyor.
Milli Savuma Bakanlığı, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını aktardı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Sınır Güvenliği DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı
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