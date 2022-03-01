Meclis Genel Kurulu, HDP'li Semra Güzel'le ilgili son sözü söyledi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.

Hakkındaki dokunulmazlık dosyaları, önce hazırlık komisyonunda sonra Karma Komisyonda ele alındı. Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Dokunulmazlık dosyalarının son durağı Meclis Genel Kurulu oldu. Semra Güzel, genel kurula gelmedi.

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanacak

Güzel adına savunmayı HDP Grup başkan vekili Hakkı Saruhan Oluç yaptı. Sonrasında 2 fezleke ayrı ayrı oylandı.

Oylama sonucunda Meclis Genel Kurulu, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Böylece Güzel'in silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılanmasının yolu da açılmış oldu.