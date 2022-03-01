Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 20:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.
Bakan Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/QEuuagiHcJ— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 1, 2022
Etiketler: Bekir Pakdemirli İstihdam Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın
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