Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi’nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde dost ve kardeş Ürdün’le ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.