Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi Türkiye'ye gelecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, 2 Mart 2022'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyareti kapsamında Safadi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceği bildirildi.
Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi’nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde dost ve kardeş Ürdün’le ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ürdün
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