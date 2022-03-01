Meclis'teki törene Somuncuoğlu'nun ailesi, yakınları ve siyasiler katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Grup Başkan vekili Cahit Özkan ile milletvekilleri de törende hazır bulundu.

82 yaşında hayatını kaybeden Sadi Somuncuoğlu'nun naaşı, törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Kocatepe Camii'ne götürüldü. Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Somuncuoğlu'nun naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapan, Sadi Somuncuoğlu, 57'nci koalisyon hükümetinde de devlet bakanlığı görevinde bulunmuştu.