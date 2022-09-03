Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, Edirne'ye giderken yakalandı.

Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken, beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan F.D. de gözaltına alındı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen Güzel'in, SEGBİS sistemiyle ifadesi alındı.

Semra Güzel, Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.