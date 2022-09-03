Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor. Samsun Çarşamba Havalimanı yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı festivalin 5'inci gününde TRT stantlarını ziyaret etti.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmed Zahid Sobacı, "TEKNOFEST bir festivalin ötesinde ülkemizin, gençliğimizin, çocuklarımızın bir anlamda uyanışını ifade ediyor. Milli teknoloji hamlemizin olgunlaşmasını ifade ediyor. Ete kemiğe bürünmüş hali olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla bu festivale gelen aslında gençlerimiz çocuklarımız teknolojiyi hissediyorlar." dedi.

Kanallarımız, radyolarımız, stantlarımız, etkinliklerimiz, dizi ve çizgi film kahramanlarımızla #TEKNOFESTKARADENİZ'deyiz.????#TRT olarak; ülkemizin #MilliTeknolojiHamlesi'ni desteklemeye, haber, yapım ve özel yayınlarımızla en güçlü şekilde anlatmaya devam edeceğiz.???????? pic.twitter.com/C3bXSZRaUh — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) September 3, 2022

"İletişim sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Sobacı, TRT'nin festivalde iletişim sponsoru olmasına vurgu yaptı:

"TRT olarak bu festivale uluslararası ve ulusal alanda yayınlarımızla, yapımlarımızla, özel yayınlarımızla, haberlerimizle destek vermeye gayret ediyoruz. Çünkü dünyanın aslında en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali üzerin konuşuyoruz. Ve 5'incisini düzenlediğimiz artık yerleşik hale gelen bu festivalin iletişim sponsoru olmaktan da aslında büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hem sahada hem de arka planda hem yayınlarımızla hem de ürünlerimizle mümkün olan maksimum desteği vermeye gayret ediyoruz.Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, katılımcılara TRT şapkası ve TRT Çocuk dergisi hediye etti.

Rafadan Tayfa ekibi festivalin ana sahnesinde her gün gösteri yapıyor

Prof. Dr. Zahid Sobacı, "TEKNOFEST alanındayız, stantlarımızı açtık. Bu ana standımızda Rafadan Tayfa ekibimiz, kahramanlarımız buradalar. Tozkoparan İskender dizimizin kahramanları söyleşi gerçekleştiriliyor. Rafadan Tayfa ekibimiz her gün ana sahnede festivalin ana sahnesinde tiyatro gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Sobacı, festival alanını gezdikten sonra TRT Market standından da alışveriş yaptı.

TRT stantları TEKNOFEST'in son gününe kadar ziyarete açık olacak.