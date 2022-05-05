Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.
Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.
Biber gazıyla müdahale edildi
Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi.
Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.
Polisin parti genel merkezi çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.
Etiketler: Evlat Nöbeti HDP Polis
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