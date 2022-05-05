Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyollarında hız sınırı 140'a çıkarılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;
Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolunda hız sınırını 140'a çıkarıyoruz.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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