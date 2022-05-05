Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta açılıyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Deniz üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, hizmete girmek için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, Rize Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta hizmete gireceğini duyurdu.
Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun'dan sonra Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan ikinci havalimanı.
Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın karadan ve denizden yürütülen çalışmaları tamamladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, ''Rize Artvin Havalimanı için geri sayım başladı! 14 Mayıs’ta Türkiye'nin hizmetinde!'' ifadelerini kullandı.
Rize Artvin Havalimanı için geri sayım başladı!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 5, 2022
14 Mayıs’ta Türkiye'nin hizmetinde! pic.twitter.com/Gh3VeiQcj2
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