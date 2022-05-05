Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun'dan sonra Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan ikinci havalimanı.

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın karadan ve denizden yürütülen çalışmaları tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, ''Rize Artvin Havalimanı için geri sayım başladı! 14 Mayıs’ta Türkiye'nin hizmetinde!'' ifadelerini kullandı.