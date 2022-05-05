Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği'ne haber verdik. Kayıp Türk kaptan bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu, durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra geri dönecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
AP'den Frontex harcamalarına ret
Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı. Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz.
"Kayıp Türk kaptan bulundu"
Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği'ne haber verdik. Kayıp Türk kaptan bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu, durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra geri dönecek. Gerekli tedavileri gördü, şimdi Göç İdaresinde. 66 saat suda kaldı ama sağlık durumu şu an gayet iyi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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