Yunanistan, Ege Denizi'nde göçmenleri defalarca geri itti, Türkiye, bu göçmen dramını sık sık uluslararası platformlarda gündeme getirdi. Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalarının önlenmesi çağrısı yaptı.

AB Sınır Güvenlik Ajansı Frontex ise yasa dışı uygulamaya göz yumdu. Karıştığı skandalların ardından Frontex, Avrupa Parlamentosu'ndan beklediği desteği alamadı. Frontex'in 2020 harcamaları onaylanmadı.



Atina'nın insanlık dışı göçmen politikası Frontex tarafından adeta desteklendi. Avrupa gazeteleri, Ege'deki düzensiz göçmenlerin yasa dışı olarak geri itilmesinde Frontex'in de rol aldığını belgeledi.

Yunan sahil güvenliğinin denizde terk ettiği göçmenleri Türkiye'nin kurtardığı da hatırlatıldı.



Frontex'te 'geri itme' istifası

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi konuya ilişkin soruşturma açtı. Soruşturmada Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ile üst düzey yetkililerin sığınmacıların geri itilmesine göz yumduğuna vurgu yapıldı. Durumun örtbas edildiği sonucuna varıldı.

Skandalların ardından Frontex Başkanı geçen Nisan ayında istifa etti.



Frontex'in 2020 harcamaları yeniden değerlendirilecek



Frontex'in 2020 yılında yaptığı harcamalar bu gelişmelerin ardından Avrupa Parlamentosuna takıldı.

Harcamaların usule uygunluğuna onay vermeyen milletvekilleri, Frontex hakkında, temel hakların ihlaline yönelik açılan soruşturmaları kararlarına gerekçe gösterdi ve soruşturma raporlarının detaylarınını görmeyi talep etti.

Frontex bütçesi sonbaharda yeniden değerlendirilecek.