Çocuğu terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Celil Bektaş, HDP Genel Merkezi'ne, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelenk bıraktı, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, HDP Genel Merkezi önüne "Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. pic.twitter.com/FALHvpR9f3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 5, 2022

HDP tarafından oğlunun 2019 yılında dağa kaçırıldığını söyleyen Bektaş, HDP'nin Kürtleri temsil edemeyeceğini belirtti.

Baba Celil Bektaş, "Buraya gelme sebebim HDP Diyarbakır'dan kaçtı kapattı orayı. Benim oğlum 15 yaşında hastaydı. Burada herkese sesleniyorum 9 yaşındaki 8 yaşındaki çocuğun dağda ne işi var? Peki bizim evlatlarımız nerede bilmiyoruz. Benim ne gündüzüm ne gecem ne bayramım var. HDP her zaman Kürtleri kandırdı.

Ben burada sayın Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma teşekkür ederim. Bu HDP hiç bir zaman Kürtlerin temsilcisi olamazlar bizi bize bıraksınlar. Ben burada Türküm, Diyarbakır'da Kürdüm, Trabzon'da lazım. Ben evladım gelene kadar bunun peşini bırakmam." diye konuştu.

Arbede yaşandı

HDP Genel Merkezi'ndeki bazı HDP'liler, evlat nöbetindeki ailelerin bıraktığı siyah çelengi parçalayınca evlatlarını isteyen aileler ile HDP'liler arasında arbede yaşandı.