İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi.

Daire, sanıklar Ercan Demir, Birol Ustaoğlu, Eyüp Temel ve Mustafa Küçük hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", sanık Hamza Celepoğlu ise "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğine yönelik başvuruları esastan reddetti.

Sanıklar Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Uçar, Ramazan Akyürek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu yönünden davanın reddi kararına yönelik yapılan istinaf başvurularının ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden reddine hükmeden daire, sanıklar Ahmet İlhan Güler, Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Engin Dinç, Mehmet Uçar, Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız hakkında "görevi kötüye kullanma" ve Yıldız hakkındaki ayrıca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçundan verilen düşme kararının da usul ve yasaya uygun olduğunu kararlaştırdı.

Daire bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının kaldırılmasına yönelik istinaf başvurularını da reddetti.

Bazı sanıklar ve suçlamalara ilişkin deliller yeniden değerlendirilecek

Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Özkan Mumcu, Ramazan Akyürek, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden daire, verdiği karara itiraz edebileceklerinin taraflara haber verilmesini de kayda geçirdi.

Heyet ayrıca, sanıklar Abdullah Dinç ve Ahmet Faruk Aydoğdu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", sanık Mehmet Ali Özkılınç hakkında "suçluyu kayırma", sanıklar Faruk Sarı, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Onur Karakaya ve Ali Fuat Yılmazer hakkında "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek", sanık Ramazan Akyürek hakkında ise "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçları yönünden delillerin yeniden değerlendirilmesi için davanın yeniden görülmesine karar verdi.