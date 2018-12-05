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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomi politikalarında sıkı duruşa devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, para ve ve maliye politikalarında sıkı duruşa devam edileceğini açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:42





