Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomi politikalarında sıkı duruşa devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, para ve ve maliye politikalarında sıkı duruşa devam edileceğini açıkladı.
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