Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, 3 Aralık 2018’de, Irak’ın kuzeyinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyine 03 Aralık 2018’de keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/MkrTnAYHuA — TSK (@TSKGnkur) 5 Aralık 2018

Kaynak: TRT Haber