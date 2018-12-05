  • 05 ARALIK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.353
    EURO 6.074
  • BIST 93230.08
    ALTIN 212.578
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere kaşı düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, 3 Aralık 2018’de, Irak’ın kuzeyinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER