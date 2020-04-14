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Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ]
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'COVID-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı.
Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı.
Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.
Etiketler: son dakika koronavirüs haydar başSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:16
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