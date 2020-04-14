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Koronavirüs tedavisinde sosyal güvence aranmayacak
Koronavirüse (COVID-19) yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, sosyal güvencesi olup olmadığını bakılmaksızın bütün kişiler Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği ekipmanlardan yararlanabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni tip koronavirüsü önleme ve müdahale aşamasında ekipman kullanımında kişinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.
Sağlık Bakanlığı'nın virüsten korunmaya yönelik temin ettiği ekipmanlar ve hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve tedavide kullanılması uygun görülen ilaçlardan herkes ücretsiz yararlanabilecek.
Konuya ilişkin usul esasların belirlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirildi.
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