Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca paylaştı: Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.
Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/bC6hmiLvA1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020
"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca video koronavirüs Evde KalSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 02:40
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