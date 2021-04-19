Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı, Konya'da defnedildi
Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı, hastanede süren tedavisi sırasında koronavirüse yakalandı, hayatını kaybetti. Genç savcı için memleketi Konya'da cenaze töreni düzenlendi, törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.
2019 yılında Malatya Doğanşehir Cumhuriyet savcısı olarak göreve başlayan Sultan Beyza Boyalı, bir süredir kemoterapi tedavisi görüyordu.
Memleketi Konya'da, Meram Tıp Fakültesi Hematoloji bölümünde süren tedavisi sırasında koronavirüse yakalandı.
27 yaşındaki genç savcı, aynı hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaştı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Törene Bakan Gül de katıldı
Savcı Sultan Beyza Boyalı için Konya Hacı Veyis Camii'nde öğlen namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, Boyalı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Genç savcının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.