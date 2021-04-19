2019 yılında Malatya Doğanşehir Cumhuriyet savcısı olarak göreve başlayan Sultan Beyza Boyalı, bir süredir kemoterapi tedavisi görüyordu.

Memleketi Konya'da, Meram Tıp Fakültesi Hematoloji bölümünde süren tedavisi sırasında koronavirüse yakalandı.

27 yaşındaki genç savcı, aynı hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaştı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Törene Bakan Gül de katıldı

Savcı Sultan Beyza Boyalı için Konya Hacı Veyis Camii'nde öğlen namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, Boyalı'nın ailesine başsağlığı diledi.

[Fotoğraf: AA]

Genç savcının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

