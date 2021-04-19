Yunan Medyasında yer alan habere göre Fransız araştırma gemisi L’Atalante, beraberinde Yunanistan'a ait savaş gemisi ile birlikte Girit Adasının güneydoğusunda Türk kıta sahanlığını ihlal etti.



Aynı haberlere göre iki gemi Türk savaş gemilerince bölgeden ayrılması için uyarıldı.

Cuma günü ise iki ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunuldu.