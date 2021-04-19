Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erol Mütercimler 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İmam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önce savcı mütalaasını açıkladı.
Erol Mütercimler hakkında 1,5 yıla kadar hapis talebinde bulundu.
Son sözlerin ardından mahkeme heyeti kararını verdi.
Cezanın uygulanması ertelendi
Erol Mütercimler, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaktan" 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cezanın uygulanması ertelendi.
Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatip öğrencileri ve mezunlarına yönelik sözleri büyük tepki çekmişti.
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