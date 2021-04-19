İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9 Nisan'da bahis oynatarak "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 99 zanlıdan 29'unun tutuklandığı soruşturmayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Şüphelilerin dolandırdığı kişiler arasında doktor, askeri personel, market çalışanı ve ev hanımlarının da bulunduğu öğrenildi.

Masraf adı altında 16 bin lira dolandırmışlar

"Havale, EFT, SWIFT, vergi masrafı ve komisyon" adı altında bir doktorun 28 bin lira, askeri personelin 36 bin lira, market çalışanının da 16 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Zanlıların, market çalışanını olmayan spor müsabakası için 200 lira bahis oynamasını sağladıktan sonra 59 bin lira ödül kazandığı yalanını söyleyerek "masraf" adı altında 16 bin lirasını alarak dolandırdığı tespit edildi.

Bu arada işsiz bir mağdurun da birikimi olan 18 bin lirayı şüphelilere kaptırdığı öne sürüldü.

Zanlıların aralarındaki görüşmelerde ağlarına düşürdükleri kişiler için "Kekliği yakaladık." ifadesini kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri haksız kazancın bir bölümüyle Antalya’da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları ileri sürüldü.

Dolandırıcılıkta kullanılan geçici 1630 internet sitesinin operasyonda gözaltına alınan Baran E, Deniz K, Ferdi Tayfur U. ve Tayfun Can A. tarafından oluşturulduğu iddia edildi.

Şüphelilerin bir internet sitesi karşılığında 2 bin lira aldıkları öne sürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 23 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

6 aylık takibin ardından 122 şüpheliye operasyon yapılmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahis oynatarak "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişileri takibe almıştı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltı kararı verilen 122 şüpheliye yönelik 9 Nisan'da Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, zanlılardan 99'unu yakalamıştı. Şüphelilerin, kurdukları geçici 1630 internet sitesi üzerinden olmayan spor müsabakalarıyla ilgili bahis oynatarak mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülmüştü.

29 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 11'i savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 88'i adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 29'u tutuklanmış, 59'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.