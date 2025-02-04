Hatay'da deprem öncesine göre derslik sayısı 2 bin daha arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 210 okul ağır hasar aldı veya yıkıldı.

Kentte orta hasar alan 180 okulun 141'i için ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İl genelindeki 517 okulda da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Deprem sonrası yapılan yatırımlarla toplam 1098 derslikli 129 yeni okulun hizmete alındığı Hatay'da, 116 yeni okulun ise inşası devam ediyor.

Afetten önce kentte 14 bin 700 olan derslik sayısının yapılan yatırımlarla 2 bin artarak 16 bin 700'e çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Şu ana kadar 129 yeni eğitim kurumunu devreye aldık"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinde kentteki okulların neredeyse 3'te 1'inin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Afet sonrası sosyal hayatın devam edebilmesi için iki önemli husustan birinin üretim ve istihdam diğerinin ise eğitim olduğunu belirten Masatlı, "Çünkü insanlarımız daha çok çocuklarının bu ihtiyacını karşılamak için bazen farklı şehirlere, istemese dahi, göç etmek durumunda kalıyor. Bizler bu suretle eğitim kurumlarımızı ayağa kaldırmak bakımından çalışmalara başladık" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Vali Masatlı, devam eden çalışmalar kapsamında 116 okulun inşaat çalışmalarının sürdüğünü, 30 okulun da ihale süreçlerinin başladığını bildiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Çok kısa zaman da bunlar da ihale edilip inşaatlarına başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız depremin ilk zamanlarında şunu ifade etmişti, 'Biz şehrimize artı 2 bin derslik daha katacağız.' Bizim 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımız bu inşaatlarımız tamamlandıktan sonra inşallah 16 bin 700'e çıkacak. Yani artı 2 bin dersliği daha şehrimize kazandıracağız. İnşallah bu sene sonuna doğru eğitim kurumlarımızla ilgili bu yapım, inşaat, hizmete alma hususunu da halletmiş olacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Öğrenci sayımız 400 binleri buldu"

Masatlı, yeni yapılan okulların çağın gerektirdiği teknolojilerle, öğrencilerin her tür eğitim imkanıyla buluşacağı şekilde planlandığını ifade etti.

Eğitim yatırımlarının geri dönüşlere de yansıdığını vurgulayan Masatlı, "Haziran 2023'te, okullarımızı kapatırken öğrenci sayımız 313 binlere düşmüştü, şu an çok şükür öğrenci sayımız 400 binleri buldu. Bundan şunu anlamak gerekir, şehrimize hem öğrencilerimiz geri dönüş yapıyor hem de öğrencilerimizle onların ebeveynleri de dönüş yapıyor" diye konuştu.