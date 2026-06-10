Hasret bitiyor: "Bizim Çocuklar" Dünya Kupası sahnesine çıkıyor

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta çalışan millilerde, Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışma öncesinde kısa bir toplantı yapıldı.

Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli takım kampını ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti. A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında başarılı bir grafik çizen A Milli Takım, oynadığı iki hazırlık maçını da kazanarak moral depoladı. İlk provasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla geçen milliler, Miami'deki son hazırlık maçında ise Venezuela karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılmayı bildi. Özellikle Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerin formda görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Hasret diniyor

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası arenasına çıkacak olan Türkiye, 2002'deki tarihi başarısının ardından 24 yıllık hasreti dindirmiş olacak. D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibin turnuva yolculuğu Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak.

Milli Takım'ın grup aşaması maç takvimi (TSİ):

14 Haziran Pazar - 07.00: Avustralya - Türkiye (BC Place Stadı - Vancouver)

20 Haziran Cumartesi - 06.00: Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

26 Haziran Cuma - 05.00: Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)

Dünya Kupası kadrosu

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki 26 kişilik nihai kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Öte yandan, kadroda yer almayan ancak olası sakatlık durumlarına karşı hazırda beklemek üzere kafileyle birlikte ABD'ye giden Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de çalışmalarını takımla sürdürüyor.