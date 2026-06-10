17 ilde örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak yapılan kredi dolandırıcılığı suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, şüphelilerin, kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi.

Elde edilen belge ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda ise organize şekilde hareket eden zanlıların usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıklarını tespit eden ekipler, ağır hasarlı, deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların, şüphelilerin bağlantılı oldukları ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiğini ortaya çıkardı.

Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.