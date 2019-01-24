Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, vatandaşlarla kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerindeki harita ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak, veri ve yazılımda dışa bağımlılığı kaldırmak ve dijital dönüşüme altlık sağlamak için HGM Atlas ve HGM Küre uygulamalarını hayata geçirdi.

Kara Harp Okulu'ndaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanıma açtığı uygulamayla Harita Genel Müdürlüğünce üretilen siyasi ve fiziki, topoğrafik haritalar, hava fotoğrafları ve milli uydu görüntülerinden üretilen ortogörüntüler sunulacak.

Milli imkanlarla hazırlanan uygulamalarla yurt içi haritalar cadde ve sokak seviyesine kadar görüntülenebilecek. Eczane, okul, kamu binası, otobüs durağı gibi sıkça ihtiyaç duyulan detayların da sunulduğu uygulamada, güncel meteoroloji verileri de yer alacak.

Yurt dışı haritalarında ise yerleşim yerleri, ana yollar, önemli nehirler, göllerle dağlar da yer alıyor. Kullanıcılar HGM Atlas üzerinden güncel deprem verilerine de erişebilecek. HGM Atlas ve HGM Küre, yer arama, yol tarifi, ölçme, uygulama paylaşımı gibi yetenekleri de sunacak.

Tarihi ortofotolar hizmete sunulacak

Harita Genel Müdürlüğünün 1936'dan itibaren çektiği hava fotoğraflarından üretilen "tarihi ortofotolar" da yakın zamanda hizmete sunulacak. Böylece Türkiye'nin 80 yıllık gelişimi doğrudan izlenebilecek, bu veriler birçok alanda kullanılabilecek.

Ayrıca söz konusu uygulamalar sayısal olarak kurum ve kuruluşlara sunulabilecek, böylelikle onlar da kendi uygulamalarını geliştirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar bu uygulamaların sağlayacağı altlık haritalar ve yeteneklerden eğitim ve öğretim, Ar-Ge, acil ve afet durumları, altyapı ve enerji işleri, lojistik faaliyetler, turizm ve mühendislik ile emlakla ilgili her türlü çalışmalarda yararlanılabilecek.

Kişisel verilerin toplanmasının önüne geçilecek

Uygulamayla ayrıca kullanıcılar eczane, okul, kamu binası, otobüs durağı gibi sıkça ihtiyaç duyulan adreslere ulaşabilecek, yer arama, yol tarifi imkanlarından faydalanabilecek.

Yerli ve milli olan bu uygulamalarla kamu kurumlarınca benzer uygulamalar için yurt dışına ödenen ücretlerin ödenmemesi ve benzer yabancı uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA