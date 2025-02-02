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Gündem
AA 02.02.2025 20:08

Hamas: İsrail'in evleri havaya uçurması işlediği soykırımın devamıdır

Hamas, katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda evleri havaya uçurmasının "Filistin halkına yönelik soykırımın devamı" olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail'in evleri havaya uçurması işlediği soykırımın devamıdır
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hamas'tan, katil İsrail ordusunun Cenin'de evleri bombalamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cenin'deki büyük patlamalar ve çok sayıda evin havaya uçurulması, Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırımın Batı Şeria'da devam ettiğinin kanıtıdır" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası sessizlik ve İsrail'den işlediği savaş suçlarına ilişkin hesap sorulmaması sebebiyle İsrail'in Gazze'de işlediği suçları Batı Şeria'da da sürdürdüğü ifade edildi.

Filistin halkının "işgalci İsrail'e teslim olmayacağı" vurgulanan açıklamada, "Filistin mevcudiyetini hedef alan İsrail'in suçları karşısında direnişin daha da artırılması gerekliliğine" dikkati çekildi.

Katil İsrail'in Filistinlilerin hayatına kast eden ve geride yıkım bırakan saldırılarının "özgürlük yolunda direniş eylemlerinin yakıtı olacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma seslenilen açıklamada, "uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden işgalci İsrail'in suçlarının durudurulması için tarihi sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine ve özellikle de Cenin'e saldırı başlatan soykırımcı İsrail ordusu, Cenin'de 21 evi havaya uçurmuştu.

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