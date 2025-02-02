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TRT Haber 02.02.2025 16:46

"Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği" devam ediyor

İletişim Başkanlığı, Adana'da 6 bin 700'ü konut ve 117'si köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 bağımsız bölümün teslim edildiğini aktardı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda yenilenen evlerle ilgili görüntülere de yer verildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan konutlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.

"Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor" ifadesine yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Adana'da 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 bağımsız bölüm teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 522 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak."

Paylaşımda, ayrıca depremde evleri yıkılan ve daha sonra TOKİ eliyle yeni evlerine kavuşan afetzedelerin röportajlarına de yer verildi.

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