Bakan Fidan: Gazzelilerin sürülmesi fikri insanlık hukukuna aykırı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için bugün Katar'a gitti.

Fidan'ın ziyareti, Gazze'deki ateşkesin ardından arabulucu olan Katar'a yapacağı ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor.

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye ve Katar stratejik ilişkilere sahip iki ülke ve bu ilişki, bölgenin barışına, güvenliğine ve refahına büyük katkı sağlıyor.

Suriye'nin acil ihtiyaçları için yapılması gerekenleri konuştuk. Suriye'nin çözüm bekleyen sorunlarına uluslararası çözüm şart.

"Terörün Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermeyeceğiz"

Terörün Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Yeni yönetimin PKK/YPG'ye yönelik adımlarını yakından izliyoruz.

"Gazzeliler gitsin fikri insanlık dışı"

Gazze'deki ateşkesin devam etmesi gerekiyor. İsrail'in Gazze'ye yardımları ulaştırmasını engelleyici tavırlardan uzaklaştırılması gerekiyor. Uluslararası toplum üzerine düşen görevi yapmalı

Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif.